В «Азеригаз» организуют встречу с предпринимателями в Загатале

Производственное объединение SOCAR «Азеригаз» всегда внимательно относится к выполнению возложенных на него задач по развитию предпринимательства в стране. В этой связи ПО совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) организуют встречу с предпринимателями в Загатальском районе в рамках акции «Открытый микрофон».

Акция состоится перед Центром культуры Загатальского района. «Мобильная приемная» будет работать для предпринимателей 7 декабря с 15:00 до 16:00. Любые предложения и проблемы будут прояснены на месте, по ним примут соответствующие решения.