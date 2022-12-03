Премьер Италии о поставках азербайджанского газа

Поставки природного газа из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу (ТАР), проходящему через Турцию, Грецию и Албанию, в настоящее время достигают 60%, заявила 3 декабря премьер Италии Джорджа Мелони на конференции «Rome MED - Mediterranean Dialogues» в Риме.

В сентябре управляющий директор консорциума TAP Лука Шиппати заявлял, что в этом году объем газа, транспортируемого в Италию по TAP, может достигнуть 9,5 миллиарда кубометров, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.