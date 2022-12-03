Азербайджан солидарен с ОПЕК+

На заседании ОПЕК+ была достигнута договоренность о продолжении мер регулирования, принятых в октябре 2022 года, написал в своем твиттере министр экономики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Министры стран ОПЕК+ на сегодняшнем заседании в формате видеоконференции решили сохранить принятый в октябре план по добыче нефти (сокращать на 2 млн баррелей в сутки) на фоне утверждения стран ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель. В коммюнике альянса по итогам заседания говорится, что страны ОПЕК+ готовы собраться в любой момент для принятия дополнительных мер по стабилизации рынка.

Если никаких форс-мажорных случаев не произойдет, то следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 1 февраля. На 3 июня назначена очередная конференция ОПЕК. Полноформатная встреча министров ОПЕК+ запланирована на 4 июня.