Генпрокурор Ирана «демократизируется» на глазах

Генеральный прокурор Ирана Мохаммед Джафар Монтазери заявил, что он всегда поддерживал ограничение доступа к интернету в период протестов, но пришел к выводу, что такая мера неэффективна, пишет Iran International.

Он отметил, что иранцы обходят запреты посредством VPN.

«Сегодня мы закрыли один VPN, и его сразу заменили другим из-за рубежа. Единственным решением является полное отключение интернета, что невозможно, да и официальные лица не поддерживают такое решение», - сказал Монтазери.

Ранее сегодня Монтазери заявил об упразднении полиции нравов на фоне широкомасштабных протестов в Иране. Как отметил генпрокурор, полиция нравов не имела «ничего общего с судебной системой». Также он отметил необходимость пересмотра законов, предусматривающих обязательное ношение женщинами хиджаба.