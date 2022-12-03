Трамп призвал отменить результаты выборов в США

Экс-президент США Дональд Трамп призвал прекратить действие американской Конституции, что позволит аннулировать результаты выборов в 2020 году и восстановить его на посту президента страны. Соответствующий пост он опубликовал в своей социальной сети Truth Social, пишет CNN.

«Вы отменяете результаты президентских выборов 2020 года и объявляете ПРАВИЛЬНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ, или у вас НОВЫЕ ВЫБОРЫ? Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет прекратить действие всех правил, норм и статей, даже тех, что содержатся в Конституции», — написал Трамп.

Причиной такой публикации стало обнародование электронной переписки сотрудников Twitter, которые незадолго до выборов 2020 года обсуждали, каким образом действовать после публикации статьи New York Post о Хантере Байдене. Вопрос касался ограничения распространения компрометирующих материалов о сыне Джо Байдена.

Издание отмечает, что новый владелец Twitter Илон Маск назвал публикацию внутренних документов доказательством того, что в соцсети царила цензура, а ее сотрудники были предвзяты по отношению к оппонентам Демократической партии.