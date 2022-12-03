В Украине завершают создание собственного беспилотника

Государственный концерн Украины «Укроборонпром» переходит к финальной стадии испытаний украинского ударного беспилотника с боевой частью в 75 кг и дальностью полета до 1000 километров, сообщила пресс-секретарь госконцерна Наталья Сад.

«Успешных испытаний. И мы переходим к этапу испытания под действием средств радиоэлектронной борьбы. После этого, мы надеемся, сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года - стараемся обещания соблюсти», - сказала она.