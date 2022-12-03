Северокорейцев заставляют менять имена

Власти Северной Кореи борются с «недостаточно идеологическими» именами своих граждан, пишут зарубежные СМИ со ссылкой на анонимные источники внутри страны.

Сообщается, что в прошлом северокорейцев поощряли давать своим детям патриотические имена, содержащие идеологический или даже милитаристский смысл, такие как Чон Сим (верность), Чон Иль (оружие), Пок Иль (бомба) или Уй Сонг (спутник).

Однако в последние годы, когда страна стала более открытой для внешнего мира, северокорейцы стали называть своих детей более мягкими и благозвучными именами, которые легче произносить, например, А Ри (любимый человек), Со Ра (ракушка) и Су Ми (суперкрасавица), сообщают источники внутри страны.

Вместо имен, которые заканчиваются на более твердые согласные, детям дают имена, которые заканчиваются на более мягкие гласные, что больше похоже на имена, которые дают детям в Южной Корее.

Но в последнее время власти Северной Кореи жестко пресекают эту тенденцию, требуя от граждан с более мягкими именами сменить имена на более идеологические.

«Жители жалуются, что власти заставляют людей менять свои имена в соответствии со стандартами, требуемыми государством. Начиная с прошлого месяца, на собрании жителей квартала постоянно раздаются объявления об исправлении всех имен без конечных согласных. Люди с именами без конечной согласной должны до конца года добавить к своему имени политический смысл, чтобы соответствовать революционным стандартам», сообщает анонимный житель КНДР.