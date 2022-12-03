Погиб азербайджанский военнослужащий

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий Н-ской воинской части Министерства обороны, солдат Мамедов Эльнур Агазаде оглу погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия, сообщил АПА старший помощник военного прокурора республики – руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

На основании поступившей информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, были изъяты вещественные доказательства, представляющие важность для дела, взяты объяснительные и выполнены другие необходимые действия.

По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и выполнены неотложные следственные мероприятия.

Следствие продолжается, будет обеспечено принятие всех необходимых мер в соответствии с законодательством.