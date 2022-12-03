Раиси заговорил об изменении Конституции

Президент Ирана Ибрагим Раиси допустил возможность внесения изменений в некоторые статьи Конституции Исламской Республики, которая была принята в 1979 году.

По сообщениям телеканала Al Hadas, это заявление Раиси прозвучало на фоне непрекращающихся два с половиной месяца акций протеста в иранских городах.

«Конституция Ирана составлена таким образом, что предусматривает выход в случае возникновения тупика. Поэтому при реализации ее положений могут быть использованы гибкие методы», - сказал он.