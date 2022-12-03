На чемпионате мира в Катаре сыгран еще один матч 1/8 финала. Сборная Франции играла с Польшей и победила со счетом 3:1.

Оливье Жиру на 44-й минуте открыл счет в игре. На 74-й Килиан Мбаппе забил второй гол. Он же на 1-й добавленной минуте довел разницу в счете до крупной.

Поляки смогли размочить счет на 99-й минуте – пенальти реализовал Роберт Левандовски.

В четвертьфинале Франция сыграет с победителем пары Англия – Сенегал. Этот матч начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.

Напомним, вчера в четвертьфинал пробились Нидерланды и Аргентина, обыгравшие, соответственно, США и Австралию. Голландцы и аргентинцы сыграют в четвертьфинале друг с другом.