Инара Рафикгызы, судебный репортер 22:07

3 декабря в Сикаре, штат Раджастхан, известный индийский гангстер Раджу Тет был застрелен группой вооруженных людей возле собственного дома. Ответственность за убийство взял на себя главарь индийской мафии, действующей в Азербайджане. Видео убийства широко распространилось в соцсетях. На кадрах, полученных с камеры видеонаблюдения, можно разглядеть, как мужчина в синей одежде (Раджу Тет) стоит у ворот дома и разговаривает с двумя людьми. Вскоре рядом останавливается трактор и скрывает людей от случайных свидетелей. Внезапно один из двух мужчин открывает огонь по Раджу Тету, а затем другой дополнительно производит 50-60 выстрелов в гангстера, после чего оба скрываются с места происшествия.

Индийские СМИ сообщили, что Рохит Годара, компаньон индийского мафиозного лидера Лоуренса Бишноя, спустя несколько часов после убийства заявил в своем аккаунте на Фейсбуке о том, что берет на себя ответственность за произошедшее. «Я, Рохит Годара, беру на себя ответственность за смерть Раджу Тета. Он понес наказание за убийство наших старших братьев – Ананды Пала Джи и Балбиры Джи. Мы отомстили, убив его. Что касается других наших врагов, то мы с ними тоже скоро разберемся», — написал индийский гангстер. Сообщается, что Рохит Годара в настоящее время возглавляет преступный синдикат «Лоуренс и Голди», базирующийся в Азербайджане. Что касается Индии, то там он объявлен в розыск. Сотрудник полиции Сикара Кунвар Раштрапати сообщил журналистам, что к убийству Раджу Тета причастны четыре человека, и в настоящее время органы правопорядка расследуют утверждение о том, что убийство было совершено бандой Лоуренса Бишноя. Согласно сообщениям СМИ, Раджу Тет постоянно соперничал с бандой Ананды Пала, состоявшей в партнерстве с бандой Лоуренса Бишноя. На протяжении почти десяти лет банда Бишноя замышляла убийство Раджу Тета. В свою очередь, Раджу Тет также совершал неоднократные покушения на Ананду Пала. Одно из них произошло, когда последний находился в тюрьме. В результате того случая один человек был убит, но сам Ананда выжил. Тем не менее, в ходе последующих нападений Ананда не смог спасти свою жизнь.

Напомним, что в мае этого года в индийском штате Пенджаб банда Лоуренса Бишноя убила популярного певца и политика Муса Вала, что вызвало большой резонанс во всей Индии. Сачин Тапан Бишной, один из организаторов этого убийства, вылетел из Дели в Дубай, а оттуда в Баку с паспортом, выданным на другое имя. Перед этим он успел предоставить убийцам оружие, а также сообщить им план нападения. Убийство Муса Вала заказали гангстеры Голди Брар (настоящее имя Сатиндер Сингх), проживающий в Канаде, и Лоуренс Бишной, который в настоящее время отбывает длительный срок в индийской тюрьме. Через несколько месяцев, минувших с убийства певца, в Баку был арестован Сачин Тапан Бишной, находившийся в международном розыске Интерпола. Начато судебное разбирательство по его экстрадиции в Индию, но пока что информация о том, был ли Сачин экстрадирован в свою страну, отсутствует. Теперь же становится ясно, что индийский бандит находится в Баку. На днях индийские СМИ сообщили, что 20 ноября Голди Брар был задержан в Калифорнии, но калифорнийская полиция пока что не обнародовала никакой официальной информации о дальнейшем ходе дела. Согласно сообщениям, Брар сбежал в США, опасаясь ареста после убийства Муса Вала. В настоящий момент индийские спецслужбы пытаются связаться с американскими коллегами для согласования дальнейших действий касательно судьбы гангстера.