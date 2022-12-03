Маск продолжит разоблачать политиков

«Мы просто собираемся опубликовать всю информацию, пытаясь получить «чистую доску», мы будем многократно лучше, и это заставит другие медиакомпании также быть более правдивыми, иначе они потеряют своих читателей», - сказал Маск.

Ранее Маск обнародовал обещанные разоблачения о действиях Twitter до того, как он стал владельцем компании. В частности, он обнародовал переписки между работниками соцсети о блокировке твитов, где упоминается скандал с сыном Джо Байдена – Хантером, пишут зарубежные СМИ.