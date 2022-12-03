Восстановление Украины обойдется как минимум в полтриллиона евро

«Такие цифры изданию привела вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде, которая подчеркнула, что уровень необходимых средств вырос с 350 млрд евро в начале июня 2022 года до 500-600 млрд евро на сегодняшний день.

Раньше мы опубликовали цифру, рассчитанную совместно с Европейской комиссией и украинским правительством. Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например, в плане энергоэффективности? По состоянию на начало июня это было около 350 млрд евро», - подчеркнула Бьерде.