Блинкен: Санкции мешают России пополнять запасы оружия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье в интервью CNN, что западные санкции против России с каждым днем заставляют Москву платить все большую цену и затрудняют ее попытки пополнить запасы оружия для продолжения войны с Украиной.

По словам Блинкена, в условиях торгового контроля, введенного США и их союзниками, Россия не может импортировать детали, необходимые для создания новых вооружений.

«С каждым днем бремя для России становится тяжелее», – подчеркнул он, добавив, что западные союзники постоянно ищут способы еще больше ужесточить санкции, чтобы подорвать российскую экономику и ее военные усилия.

Блинкен обвинил Россию в том, что она «пытается использовать зиму в своих целях», нанося в последние недели масштабные авиаудары по украинской инфраструктуре, чтобы подорвать моральный дух украинского народа.

«Это настоящее варварство», – констатировал Блинкен.