В Баку пьяный водитель без номеров перевозил наркотики в багажнике

Сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку был задержан Зафар Сафаров, 1976 года рождения, который управлял автомобилем марки «ВАЗ-21015» без номерных знаков в состоянии алкогольного опьянения.

У Сафарова не было водительского удостоверения и доверенности на автомобиль, кроме того, полицейские заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено алкотестером. В ходе осмотра автомобиля в багажнике было обнаружено большое количество наркотических средств.

По факту ведется расследование.