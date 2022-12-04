Командира «армии ЛНР» расстреляли за дезертирство подчиненных

Командир 7-й мотострелковой роты «народной милиции ЛНР» Виктор Севальнев 20 ноября позвонил жене Лилии и рассказал, что его собираются увезти из больницы, где он восстанавливался после ранения на фронте, и расстрелять за то, что солдаты его роты дезертировали, пишет оппозиционное российское издание The Insider.

Командир роты сказал жене, что его везут на расстрел за дезертирство подчиненных. Позже «минобороны ЛНР» выдало ей труп с пробитым черепом.

Запись разговора Севальнева с женой и другие материалы предоставил изданию глава правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.