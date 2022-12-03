Европа готовит новые масштабные санкции против России

Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России, который может быть утвержден уже через неделю, сообщил в твиттере брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Европейская комиссия сегодня проинформировала страны-члены ЕС о девятом пакете санкций против России. Около 180 названий в списке, направленных на банки, СМИ и технологии, возможно, будут согласованы на встрече глав МИД ЕС 12 декабря», - написал Йозвяк.