В Турции успешно испытали отечественную систему вертикального пуска MIDLAS. Пуск был произведен зенитно-ракетной системой (ЗРС) HİSAR турецкого производства, сообщил в соцсетях глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

Глава управления отметил, что турецкие разработчики заложили фундамент для систем ПВО, которые будут вести огонь с кораблей.

«В 2023 году система MIDLAS будет интегрирована во фрегат «Стамбул» и поступит на вооружение ВМС Турции», - сообщил Демир.