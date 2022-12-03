В Литве не хотят оставлять Россию непобежденной

Тактика, при которой Россия не будет побеждена и останется готовой к будущему партнерству, является токсичной для Запада, написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем твиттере.

«Тактика оставить Россию непобежденной и готовой к будущему партнерству является токсичной. Она приводит к призывам закончить войну переговорами вместо того, чтобы закончить ее победой Украины. Некоторые даже предлагают украинские территориальные уступки захватчикам в качестве подарка», - заявил министр.

По его словам, у некоторых стран жива вера в то, что после окончания войны все смогут «вернуться к обычным делам, поскольку 24 февраля просто произошел сбой». Поэтому Украине все еще не передают все необходимые инструменты для завершения войны и избегают конкретики в вопросе ее членства в НАТО.