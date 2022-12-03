В Азербайджане подорожал чай. Что говорят фермеры? разбираются журналисты haqqin.az
В Азербайджане резко подорожал чай. По данным Госкомстата, в октябре, по сравнению с сентябрем, среднемесячная розничная цена 500 граммов местного чая выросла на 6,9 процента и превысила 12 манатов. Если сравнивать с аналогичным показателем прошлого года, то рост составил почти 11 процентов. При этом рост цен на остальные продовольственные товары, по официальным данным, в октябре составил 2 процента. Согласно статистике, за последние 10 месяцев импорт чая увеличился на 0,4 процента, а внутреннее производство сократилось на 19,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Haqqin.az изучил причины подорожания чая и текущую ситуацию, связанную с его производством.
Фермеры, занимающиеся выращиванием чая, рассказали, что в этом сезоне, особенно в Ленкорани и Масаллы, погодные условия не были благоприятными, в связи с чем большинство фермеров не смогло добиться высокой производительности. Вместе с тем увеличились затраты на выращивание чая, и в результате рост цен оказался неизбежным.
Араз Ягубов, фермер из Ленкорани и владелец фермы Yaşılçay, говорит, что погодные условия не благоприятствуют производству чая уже на протяжении нескольких лет. В субтропических зонах относительная влажность, необходимая для выращивания чая, летом должна составлять не менее 60 процентов. Однако в последние годы этот показатель не превышает 25-30 процентов, что приводит к снижению производительности и убыткам для фермеров.
«Производительность упала почти вдвое, - пожаловался Ягубов. – И это при том, что с поливом у нас проблем нет, вода имеется 24 часа в сутки. Но из-за погодных условий нам удалось собрать урожай только в мае и осенью».
Ягубов также сказал, что цена чая варьируется от 16 до 20 манатов в зависимости от сорта. По сравнению с прошлым годом она выросла примерно на 2 маната за килограмм:
«Чай – прибыльная сфера для предпринимателей, но ситуация с каждым годом ухудшается из-за глобального изменения климата. Поэтому некоторые сомневаются в том, стоит ли продолжать заниматься чаем. Сейчас идут дожди, что не очень хорошо для выращивания этого растения. У чаеводов есть поговорка: вода для чая – и друг, и враг».
Другой фермер сообщил, что стоимость производства неуклонно растет, и поэтому он вынужден был продать свою чайную плантацию одной из фабрик и сейчас работает агрономом. С подобной проблемой столкнулся не он один, ведь выращивание чая является источником дохода для сотен семей.
При этом директор одной из чайных фабрик в Астаре Низами Расулов рассказал, что, хотя затраты и выросли, на урожайность в этом сезоне он не жалуется:
«С орошением проблем нет, потому что у нас на участке имеется водохранилище вместимостью 3 миллиона кубометров. Погода в Астаре, по сравнению с Ленкоранью, была благоприятной».
Расулов в свое время бывал на Шри-Ланке, в Турции, Иране, Грузии, Германии и других странах, являющихся ключевыми производителями чая в мире. Говоря о зарубежном опыте, он отметил, что для развития этой отрасли очень важна своевременная государственная поддержка, в том числе в форме субсидий.
Эксперт-экономист Халид Керимли сказал, что внутреннее производство в Азербайджане обеспечивает лишь 7-8 процентов внутреннего потребления, что является очень низким показателем.
«В страну было ввезено около 12 тысяч тонн чая. Это свидетельствует о том, что основным фактором, формирующим цены, является импорт. Дороже стал в основном импортный продукт», - подытожил эксперт.
Отметим, что в Азербайджане утверждена Государственная программа по развитию чаеводства на 2018-2027 годы. Она, в частности, предусматривает улучшение показателей занятости и материального благосостояния сельского населения. В результате реализации Госпрограммы до 2027 года планируется расширить площади возделывания до 3 тысяч гектаров, а сбор листьев зеленого чая увеличить до 8,5 тысяч тонн.
В настоящее время на каждый гектар чайной плантации предоставляется субсидия в размере 740 манатов. Через 7 лет она снизится до 250 манатов.