Согласно обвинительному акту, Биллура Исмаилова обманула заместителя директора школы Арзу Назарову, обещая ей в обмен на «вознаграждение» должность директора в одной из бакинских школ.

По информации haqqin.az, обе мошенницы арестованы, в настоящее время их вину рассматривает Бакинский суд по тяжким преступлениям.

45-летняя Биллура Исмаилова, преподаватель одной из бакинских средних школ, обманула свою коллегу и при помощи 49-летней Зульфии Годжаевой присвоила крупную сумму денег.

Мошенница заверила Назарову, что располагает надежными связями в Минобразовании, представив ей в качестве сотрудницы министерства свою сообщницу, Зульфию Годжаеву – также учительница по профессии.

В результате аферистки выманили у Назаровой 118 тысяч манатов.

Их следующей жертвой стала Гюльшан Гусейнова, которая хотела подтвердить в Министерстве образования степень магистра, полученную в Украине, и тоже занять место директора в одной из бакинских школ. Правда, «раскрутить» Гусейнову аферисткам удалось «всего» на 17 тысяч манатов.

В суде Биллура Исмаилова свою вину не признала, сообщив, что работает учительницей 25 лет, находится в прекрасных отношениях со своими коллегами и никогда не обещала «устроить» Назарову директором. Что же касается 118 тысяч манатов, переданных ей Назаровой, то эти деньги, по словам подсудимой, она взяла у своей начальницы в долг, который должна была выплатить с процентами.

Подсудимая Зульфия Годжаева также отвела выдвинутые против нее обвинения. Факт мошенничества в отношении заместителя директора школы она не отрицала, но заявила, что никакой выгоды с этого она не имела – просто по-дружески помогла подруге, которая периодически просила её тянуть время и не отвечать на телефонные звонки Назаровой.

Пострадавшая Арзу Назарова рассказала в суде, что платила Исмаиловой по частям и на первом этапе передала ей 38 тысяч манатов. Она также сообщила, что мошенница оттягивала время, обосновывая это тем, что в Министерстве образования директоров школ назначают не по отдельности, а «оптом», указом министра.

Судебное разбирательство продолжается.