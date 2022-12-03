Инара Рафикгызы, судебный репортер 08:03

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс над учредителем ООО KAT Holding Эльчином Алекперовым и директором данной компании Маилом Ибадовым, обвиняемых в мошенничестве, растрате и злоупотреблении служебным положением. Как сообщает корреспондент haqqin.az, Эльчин Алекперов был арестован Управлением по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры на основании жалобы Повиласа Поцюса, гражданина Литвы, который несколько лет был партнером компании, владея 50-процентной долей. После приобретения пакета акций Поцюс передал холдингу 3 миллиона 26 тысяч манатов. Он должен был получить 6 квартир и 2 нежилых помещения в строящихся компанией зданиях. Литовцу в качестве залога даже передали завод, принадлежащий холдингу. Но потом предприниматель понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело, и Алекперова с Ибадовым арестовали.

Арестованных обвинили в хищении денежных средств холдинга. Оба свою вину отрицают. К слову, за некоторое время до ареста Алекперова в СМИ появилась информация о недовольстве покупателей квартир в Ясамальском жилом комплексе, проекте Государственного агентства жилищного строительства (MIDA). Претензии в основном касались домов №№27, 28 и 29 – люди жаловались, что строительные работы в них не были полностью завершены, кроме того, отдельные квартиры продали сразу нескольким людям. Потерпевший Повилас Поцюс в Азербайджан приехал в 2007 году и участвовал в строительстве объектов на территории аэропорта Гейдар Алиев и Академии авиации в качестве консультанта и исполнителя. С Алекперовым литовец познакомился в 2015 году. Новый знакомый уговорил Поцюса инвестировать в стройсектор Азербайджана. Литовец сначала колебался, но позднее обратил взор на проект социального жилья MIDA, полагая, что раз проект государственный, его деньги в безопасности. KAT Holding действительно выиграл инвестиционный проект на строительство вышеупомянутого жилья, и предприимчивый Алекперов начал «доить» литовца. Сначала Поцюс частями передал своему партнеру-мошеннику 1 миллион 780 тысяч долларов со своего депозитного счета. Однако эта сумма не удовлетворила Алекперова, и он запросил еще денег на продолжение строительства. Получив дополнительно 241 тысячу долларов, мошенник заверил литовца, что дела идут хорошо.