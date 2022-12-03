Вступило в силу эмбарго и потолок цен на российскую нефть

В понедельник, 5 декабря, вступает в силу эмбарго Европейского союза на экспорт российской нефти по морю, а также потолок цены на российскую нефть, перевозимую по морю, в 60 долларов за баррель. Он был согласован в пятницу ЕС, странами «Большой семерки» и Австралией, передает BBC.

Решение принято, чтобы не допустить получения Россией выгоды от ее войны против Украины, но в то же время направлено на поддержку стабильности мировых энергетических рынков и минимизацию негативных экономических последствий российского вторжения.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву не интересует, какими будут ограничения на российскую нефть, поскольку договариваться с партнерами Россия будет напрямую.