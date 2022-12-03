В Швеции убит критик Кадырова Тумсо Абдурахманов Радио Свобода
Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов был застрелен в Швеции в ночь на 2 декабря, сообщается на телеграм-канале Радио Свобода.
Отмечается, что информацию подтвердили его соратники. Силовые ведомства Швеции эту информацию пока не комментировали.
Тумсо Абдурахманов известен своей критикой властей Чечни. В 2015 году он покинул Россию, по его словам, после конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. Блогер получил статус политического беженца в Швеции. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с «Исламским государством». В 2020 году в квартиру Абдурахманова в Швеции проник мужчина и ударил его молотком по голове. Блогер сумел отобрать у него молоток и вызвать полицию. В 2021 году нападавший по имени Руслан Мамаев получил 10 лет лишения свободы (позднее срок был увеличен на два года). Его пособнице Эльвире Шапиаевой, которая помогла ему проникнуть в квартиру, дали восемь лет.