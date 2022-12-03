Война в Украине: американские эксперты сделали прогноз на зиму

Украинские официальные лица дали понять, что ВС Украины планируют продолжать контрнаступательные операции предстоящей зимой, чтобы закрепить недавние военные успехи и не позволить российским войскам перехватить инициативу на поле боя. Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Основные выводы их ежедневного обзора: способность Украины удержать военную инициативу зависит от того, продолжат ли украинские силы активные контрнаступательные операции этой зимой.

Россия потеряла инициативу в Украине летом после кульминации наступления в Донбассе. Украинские силы захватили и удерживают инициативу с августа 2022 года и с тех пор провели ряд успешных контрнаступательных операций.

Украина освободила большую часть Харьковской области в сентябре, Херсон – в ноябре, в настоящее время создает условия для нового наступления в других местах этой зимой. Украинская кампания разработана таким образом, чтобы лишить Россию инициативы и освободить больше захваченных Россией территорий Украины.

Погодные условия зимой 2023 года, вероятно, будут определять временные рамки для ведения Украиной боевых действий с тем, чтобы продолжать серию оперативных успехов с минимальными паузами.

По мере приближения сильных морозов в конце декабря украинские силы снова смогут использовать погодные условия в своих интересах, так как зима – наилучший сезон для боевых действий с участием механизированных подразделений.

Если союзники и партнеры Украины не поддержат украинские силы в проведении этой зимой крупномасштабных решительных контрнаступательных операций, тогда способность ВСУ вести маневренные боевые действия будет ограничена по крайней мере до окончания сезона весенней распутицы в марте 2023 года. Такое развитие событий, скорее всего, лишит Украину набранного ею преимущества и даст российским силам ценную отсрочку на три-четыре месяца, чтобы восстановиться и лучше подготовиться к боевым действиям.