Россия просит Израиль «не мешать» перебрасывать оружие в Украину

Россия обратилась к Израилю с просьбой не вмешиваться и не препятствовать передаче ее оборонного оборудования из Сирии в Украину, сообщает The Times of Israel со ссылкой на слова израильского чиновника в эфире ТРК Kan-11.

Телекомпания сообщила в воскресенье, что израильские и российские официальные лица в последние дни ведут переговоры по поводу беспокойства Кремля. Посольство России в Израиле не стало комментировать эту информацию.

The Times of Israel отмечает, что, хотя Израиль и Россия "уже давно координируют свои действия в сирийском воздушном пространстве во избежание любых столкновений, отношения стали напряженными после вторжения России в Украину в начале этого года". Также отмечается, что "Израиль нанес сотни ударов по Сирии с целью помешать Ирану создать там военный плацдарм и прекратить поставки современного оружия ливанской группировке "Хезболла".

В то же время Россия предоставила тысячи военных и военную технику своему союзнику Сирии, поскольку режим борется за подавление гражданской войны.

В октябре СМИ сообщили, что Россия сокращает свои силы в Сирии на фоне ограничений в поставках во время ее продолжающейся войны в Украине, включая отмену поставок Дамаску системы противовоздушной обороны С-300, которая была основной угрозой для операций ВВС Израиля в стране.