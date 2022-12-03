Армения передала Азербайджану останки убитых в Первую Карабахскую азербайджанцев
Армения передала Азербайджану останки десяти убитых в Первую Карабахскую войну азербайджанцев. Об этом сообщила пресс-служба Службы нацбезопасности Армении.
"1 декабря армянская сторона передала азербайджанской останки 10 человек, предположительно, погибших во время Первой Карабахской войны, а также две карты, на которых указано возможное местонахождение четырех тел", - говорится в сообщении.
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