Макрон предложил судить и разговаривать с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российского лидера Владимира Путина необходимо преследовать за военные преступления в Украине.

Он назвал «военным преступлением» российские ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

На вопрос журналиста CBS News, должен ли Путин быть привлечен за это к ответственности, Макрон ответил: «Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов... Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ - да».

В то же время Макрон продолжает настаивать на необходимости поддерживать открытый диалог с Путиным.

«Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие - это сохранить этот прямой канал. Изоляция - это худшая вещь, особенно для такого лидера», - сказал Макрон.