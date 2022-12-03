Продажи оружия и военных услуг в мире растут седьмой год. 100 крупнейших компаний отрасли в 2021 году достигли показателя продаж на 592 млрд долларов, это на 1,9% больше по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в отчете, опубликованном Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).

Однако, хотя темпы роста в 2020-2021 годах были выше, чем в 2019-2020 годах (1,1 процента), они все же были ниже среднего показателя за 4 года до пандемии (3,7 процента).

По мнению экспертов, вторжение России в Украину в феврале 2022 года добавило проблем в цепочках поставок, в том числе и потому, что Россия является основным поставщиком сырья, используемого в производстве оружия. Это может помешать текущим усилиям США и Европы по укреплению своих вооруженных сил и пополнению их запасов после отправки в Украину боеприпасов и другого оборудования на миллиарды долларов.

Хотя отчеты указывают на то, что российские компании увеличивают производство из-за войны, у них возникли трудности с доступом к полупроводникам. На них также влияют санкции, связанные с войной.

Американские компании доминируют в топ-100. В частности, продажи оружия 40 американских компаний, вошедших в рейтинг, в 2021 году составили 299 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что начиная с 2018 года пять крупнейших компаний, входящих в топ-100, находятся в США. В прошлом году в Европе было 27 компаний из топ-100. Их совокупные продажи вооружений выросли на 4,2 процента по сравнению с 2020 годом, достигнув 123 миллиардов долларов.