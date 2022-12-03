Азербайджанские вопросы к российскому генералу

Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:59

В сети появилось видео с импровизированной пресс-конференции генерал-майора Андрея Волкова, в котором он отвечает на вопросы азербайджанских журналистов в связи с недавним инцидентом в Лачинском коридоре. И чем больше генерал на них отвечает, тем больше возникает вопросов к нему и российскому корпусу миротворцев.

Прямо сказать – своими ответами Андрей Волков произвел впечатление человека растерянного и неуверенного. Не сумевшего толком объяснить, почему в зоне его ответственности армяне чувствуют себя как дома и даже могут начать разработку месторождений полезных ископаемых. Волков говорит, что ни сном ни духом о таком не подозревал – но так не бывает. В зоне действия миротворцев, где бы она ни находилась, командующий знает все, вплоть до путей миграции птиц. А если говорит, что не знает, то это уже не командующий. Или намеренно закрывает глаза. Не безвозмездно, само собой. В любом случае заявления Волкова – это роспись в собственном бессилии. Подтверждение того, что российские миротворцы не могут должным образом контролировать Лачинский коридор и свою зону ответственности в целом. Возникает и другой вопрос - о техническом оснащении миротворческого контингента. Генерал говорит о том, что подчиненные ему миротворцы не имеют технических возможностей для проведения качественного досмотра автомобилей, двигающихся по коридору. С одной стороны, смешно, все-таки XXI век на дворе, подобные системы сканирования выпускаются массово. И стоят недорого.

Но тут же он говорит, что теперь после инцидента эти системы уж точно установят. И сразу вопрос: а раньше-то кто мешал это сделать? И вдогонку: что ж это за странные системы такие, которых два года не было, а вот теперь за несколько дней они волшебным образом появятся? Ох, лукавит что-то российский генерал. Хотя выход здесь предельно прост. Наладь российские миротворцы взаимодействие с азербайджанскими пограничниками и СГБ – даже муха при отсутствии соответствующих документов и разрешений в районе Лачинского коридора не пролетит. Прояви Волков принципиальность, как это в самые острые моменты азербайджано-армянского конфликта делали его коллеги, генерал-майор Владислав Сафонов и генерал-лейтенант Александр Волоха, никаких инцидентов и не было бы. Но Волкову не хватает этого стержня, который был у его коллег. Достаточно вспомнить, как в декабре 2020 года генерал, будучи заместителем командующего российским миротворческим контингентом, лично попытался пресечь освободительную операцию азербайджанской армии в районах Кехня Таглар и Чайлаккала Ходжавендского района Азербайджана. Ничего у него тогда не получилось, но осадок, видимо, остался. И теперь он берет реванш, прикрывая глаза на откровенно провокационную деятельность армян.