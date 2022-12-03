Начался визит Байрамова в Москву
Начался рабочий визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву, сообщают азербайджанские СМИ.
Согласно сообщению, в российской столице Дж.Байрамов возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Затем глава МИД Азербайджана направился в МИД России для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
4 декабря МИД РФ сообщал, что на встрече глав МИД планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, провести обмен мнениями по актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, в том числе по вопросам нормализации азербайджано-армянских отношений.