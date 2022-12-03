Три человека погибли в результате возгорания бензовоза на аэродроме в Рязанской области РФ в понедельник, сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, есть и пострадавшие - до шести человек. Также получил повреждения один из самолетов. Причины инцидента пока неясны. Очевидцы сообщили о громком взрыве в 6:30 утра. По их словам, в прилегающем районе чувствовался запах керосина.

Зарубежные СМИ и телеграм-каналы также сообщают о повреждении двух самолетов Ту-95 в результате атаки в понедельник неопознанного дрона на авиабазу в Энгельсе Саратовской области РФ.

Согласно источникам, получили ранения двое российских военных, их доставили в больницу. Власти пока не давали официальных комментариев.