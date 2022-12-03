США работают над признанием России спонсором терроризма

Белый дом совместно с Конгрессом США работает над формой законопроекта, который позволит признать Россию государством - спонсором терроризма, сказал телекомпании CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ведущий CNN Джейк Таппер спросил у Блинкена, почему США до сих пор не объявили Россию спонсором терроризма, и отметил, что такой шаг может иметь последствия, такие как задержка экспорта продовольствия.

"Мы постоянно рассматриваем различные меры, которые мы можем принять, чтобы при необходимости усилить давление [на Россию]. Сейчас мы работаем с Конгрессом над законодательством, которое поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием статуса государства - спонсора терроризма, который, как вы сказали, имеет некоторые непредвиденные последствия", - заявил Блинкен.