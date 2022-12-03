Россия обстреливает области Украины: есть погибшие

Россия в ночь на 5 декабря нанесла удары по Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областям, местные власти сообщили о двух погибших, а также о разрушении гражданской инфраструктуры.

В результате ночного обстрела Кривого Рога погиб один человек, трое ранены. По городу нанесли три ракетных удара, попали по промышленному предприятию, сотрудник предприятия погиб, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Запорожская область также подверглась обстрелу, сообщил глава ОВА Александр Старух. По его словам, ночью были нанесены ракетные удары по промышленной инфраструктуре города, пострадавших нет.

РФ продолжает наносить удары по населенным пунктам в Харьковской области, написал глава областной администрации Олег Синегубов. Около 4 часов утра Россия ударила ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным, погибла женщина. Артиллерийские удары наносились и по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов, отметил Синегубов.