Нахчывану увеличат дотации из госбюджета
Дотации Нахчыванской Автономной Республике из государственного бюджета будут увеличены, сообщил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, слова которого приводят азербайджанские СМИ.
В ходе обсуждения госбюджета-2023 на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в понедельник он отметил, что по сравнению с проектом во втором чтении в документе в третьем чтении дотации, выделяемые Нахчывану из государственного бюджета, увеличат на 1,7 миллиона манатов.