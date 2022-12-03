В Азербайджан вторгся арктический циклон

В настоящее время на территории республики наблюдаются неустойчивые, дождливые и холодные погодные условия в результате проникновения на территорию страны арктического циклона и холодного атмосферного фронта. В связи с текущими синоптическими условиями температура воздуха в настоящее время на 3 градуса ниже климатической нормы, сообщила haqqin.az директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гульшад Мамедова.

«В течение дня в Баку и на Апшеронском полуострове будут наблюдаться периодические осадки, в некоторых пригородах - осадки с мокрым снегом. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. В некоторых регионах будут периодически выпадать дожди, а в горных и предгорных районах - снег. В отдельных районах осадки, вероятно, усилятся», - рассказала Мамедова.

По ee словам, наблюдаемая на территории страны неустойчивая, дождливая, холодная погода продержится в регионах до полудня 7 декабря, а в Баку и на Апшеронском полуострове - до конца недели.