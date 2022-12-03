Волна взрывов в жилых домах в России

«В городе Заволжье около 10:00 произошел взрыв газа в жилом доме. После этого последовал пожар на площади около 30 кв. м. Из дома эвакуированы 18 человек, включая троих детей», – сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

В жилом доме в городе Заволжье в Нижегородской области РФ взорвался газ. Это второй случай за сегодняшнее утро, пишет Moscow Times.

За несколько часов до этого взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме в Ярославле. Он привел к обрушению чердачных перекрытий и кровли. Пострадал один пожилой мужчина, сообщало региональное управление МЧС.

Накануне вечером газ взорвался в пятиэтажном доме в Нижневартовске. Из-за обрушения двух этажей погибли шесть человек, 15 пострадали. Судьба еще семи человек неизвестна. Спасатели разбирают завалы. В экстренных службах сообщили, что причиной ЧП стала неправильная установка газового баллона и нарушение его эксплуатации.

Всего с начала года в России произошло 27 взрывов бытового газа в многоквартирных жилых домах. Погиб 31 человек, отмечает издание.