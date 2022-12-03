Сотрудники МЧС Азербайджана продолжают поиски Сиявуша Гамидова, пропавшего ранее в Габалинском районе страны.

В МЧС сообщили, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, силы ведомства продолжают проведение поисковых работ в северо-восточной части реки Дамирапаран и в глубине леса на горе Шонгар.

Ранее в МЧС сообщали, что 30 ноября на горячую линию «112» ведомства поступила информация о том, что Сиявуш Гамидов (1973 г.р.) пропал без вести при неустановленных обстоятельствах в горно-лесистой местности со сложным рельефом. К поисковым работам были привлечены спасательные силы северо-западного регионального центра МЧС, проинформированы соответствующие госструктуры.