Увеличиваются доходы и расходы госбюджета Азербайджана

Доходы и расходы государственного бюджета Азербайджана на 2023 год увеличиваются на 53 млн манатов.

Как отмечают азербайджанские СМИ, изменения в госбюджет были обсуждены на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в понедельник.

Согласно изменениям, доходы госбюджета Азербайджана на 2023 год составят 30 млрд 773 млн 978 тыс. манатов (рост на 53 млн 278 тыс. манатов), расходы - 33 млрд 353 млн 278 тыс. манатов (рост на 53 млн 278 тыс. манатов).

После обсуждения законопроект о госбюджете был рекомендован на пленарное заседание в третьем чтении.