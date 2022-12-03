Минэкологии выясняет причины гибели тюленей на Каспии

Причина гибели каспийского тюленя (Phoca caspica), обнаруженного на побережье Каспийского моря в Дагестане, в настоящее время исследуется специалистами прикаспийских стран. Взяты пробы останков для проведения бактериолого-вирусологических анализов, сообщил haqqin.az начальник Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирудин Алиев.

По его словам, причина гибели тюленей будет установлена после лабораторных исследований патологического материала туши животных.

«В азербайджанском секторе Каспия не обнаружено мертвых тюленей, но в ближайшие дни туши морских млекопитающих могут попасть со стороны Дагестана к северным берегам Апшерона морскими течениями», - рассказал Алиев.

Отметим, что в ходе предварительных обсуждений с научными центрами России и Казахстана была выдвинута возможность того, что нынешняя смертность тюленей будет аналогична массовой смертности, произошедшей в результате заражения вирусом собачьей чумы в 2000 году.