Счастливчики выиграли суммы в 100 000 манатов в мгновенной лотерее «5Х», 50 000 - в Şans Ulduzu и Ani 50, 25 000 в - Qızıl. Также неоднократно были выиграны суммы в 10 000 манатов: 1 раз - в лотерее Zümrüd, 2 раза - в Şans Ulduzu и 3 раза - в Ani 50.

В ноябре 10 крупных выигрышей в мгновенных лотереях Poz-Qazan, организованных ОАО «Азерлотерея», оператором спортивных ставок и официальным организатором лотерей в Азербайджане, нашли своих обладателей.

Что касается регионов, где проживают победители, то ленкоранцу Зохрабу Сафарову посчастливилось выиграть крупную сумму в мгновенной лотерее «5Х». Житель Баку Раван Рзаев выиграл 25 000 в Qızıl. В лотерее Ani 50 - пожелавший остаться анонимным житель Сумгаита, а в лотерее Şans Ulduzu Эльвин Гусейнов из Баку выиграли по 50 000 манатов.

Жители Баку, Гянджи и Физули выиграли в Ani 50 по 10 000 манатов. Житель Бейлагана также выиграл 10 000 манатов в лотерее Zümrüd, а жителям Баку и Губы посчастливилось выиграть такую же сумму в лотерее Şans Ulduzu.

Отметим, что в мгновенных лотерейных билетах ОАО «Азерлотерея» победителей ждут крупные призы размером в 200 000, 100 000, 50 000 и 25 000 манатов, а также миллионы других денежных призов. Приобрести мгновенные лотерейные билеты можно в пунктах продажи лотерей в крупных супермаркетах сети Araz и у станций метро, в пунктах продажи Misli, а также в отделениях «Азерпочты».