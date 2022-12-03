Азербайджан сокращает культурные расходы

В государственном бюджете на 2023 год уменьшаются расходы на деятельность, связанную с культурой, искусством, информацией, физической культурой, молодежной политикой и другой деятельностью, это отражено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджана на 2023 год», обсуждаемого в третьем чтении на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно новой редакции законопроекта, расходы на эти цели снижены на 1 млн 100 тыс. манатов и прогнозируются в 561 млн 709 тыс. 598 манатов (в прежней редакции 562 млн 809 тыс. 598 манатов).

В соответствии с новой редакцией законопроекта эти средства предусмотрено уменьшить для расходов учреждений сфер культуры, искусства, информации, физической культуры, молодежной политики и проведения мероприятий. Для этих учреждений и мероприятий расходы составят 255 млн 202 тыс. 103 маната (ранее они были спрогнозированы в размере 256 млн 302 тыс. 103 маната).