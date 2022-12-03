В Азербайджане будут повышены пенсии

В следующем году пенсии в Азербайджане будут проиндексированы не менее чем на 15%, сообщил министр финансов страны Самир Шарифов.

«Пенсии будут проиндексированы, чтобы снизить влияние инфляции на население», - заявил Шарифов в ходе обсуждения госбюджета-2023 на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в понедельник. Его слова приводят азербайджанские СМИ.