Генпрокуратура о скандальном деле «Кат Холдинг»

Уголовное дело в отношении учредителя и фактического руководителя ООО «Кат Холдинг» Эльчина Алекперова, обвиняемого по статьям 178.4, 179.4, 32.4, 312.1, 313 и 308.2 Уголовного кодекса Азербайджана, и директора этой компании Маила Ибадова - по статьям 179.4 и 308.2 того же Кодекса, которое было расследовано Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, находится на рассмотрении в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Согласно уголовному делу, Эльчин Алекперов обвиняется в мошенничестве путем получения денежной суммы в размере 3 520 763 манатов (2 070 745 долларов США), принадлежащих гражданину Литовской Республики Повиласу Поцюсу, а также в присвоении обвиняемыми лицами 1 569 404,68 манатов из общей суммы 1 900 128,68 манатов, выплаченных всего 34 лицами за продажу принадлежащих ООО «Кат Холдинг» квартир, вверенных им, и в других преступных деяниях.

В ведомстве отметили, что в ходе предварительного расследования по указанному уголовному делу причастность должностных лиц Госагентства жилищного строительства Азербайджана к совершению указанных преступных действий, а также случаи хищения денежных средств или имущества, принадлежащего Агентству, не установлены.

Отметим, что ранее haqqin.az писал об этом судебном процессе. Эльчин Алекперов был арестован на основании жалобы Поцюса, который несколько лет был партнером компании, владея 50-процентной долей. Он должен был получить 6 квартир и 2 нежилых помещения в строящихся компанией зданиях. Литовцу в качестве залога даже передали завод, принадлежащий холдингу. Но потом предприниматель понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Литовец потребовал возмещения нанесенного ему ущерба и строгого наказания для Алекперова и Ибадова. Прокурор попросил приговорить Алекперова к 14, а Ибадова – к 13 годам лишения свободы. Первому гособвинитель предложил запретить занимать руководящие должности в течение 3 лет. Также гособвинитель попросил удовлетворить гражданский иск Поцюса.