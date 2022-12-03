Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 14:04

На протяжении четырех месяцев Иран захлестывают волны протестов. Теперь власти Ирана панически ищут ресурсы, чтобы восполнить репрессивный аппарат для подавления демонстраций. Тегеран официально обратился к Москве с просьбой о поставках оборудования и различной техники для подавления протестного движения. Также власти Ирана попросили направить российских советников для «помощи силовикам в подавлении акций протестов». Этот факт подтверждается информацией, извлеченной из подготовленного агентством Fars специального информационного бюллетеня для главнокомандующего КСИР Хосейна Салами. Доступ к информационному бюллетеню получила хакерская группа BlackReward в результате взлома сервера агентства Fars.

Запрос Тегерана в Москву направлен на фоне обращения от имени Координационного совета студенческих организаций о проведении 15-16 декабря самой массовой общенациональной акции протестов и забастовок. Обращение было распространено через иранский сегмент соцсетей. Отметим, что ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что «Москва, вероятно, будет консультировать Тегеран по вопросам подавления протестов, поскольку Россия имеет большой опыт подавления уличных демонстраций». Не исключено, что определенная договоренность была достигнута во время визита в Тегеран секретаря Совета национальной безопасности России Николая Патрушева. В бюллетене Fars упоминается прослушивание ФСБ телефонных разговоров западных спецслужб с целью анализа ситуации в Иране. Россияне предоставили иранским властям результаты прослушивания иностранных спецслужб, которые показывают, что иранский народ находится в состоянии революции. В интервью haqqin.az известный иранский политолог и журналист Бабек Азад сказал, власти в Тегеране столкнулись со значительной проблемой в плане разгона и арестов демонстрантов, потому что силы полувоенной организации «Басидж» для борьбы с протестами практически иссякли. Есть свидетельства обращений командиров «Басидж» к властям с информацией о том, что бойцы отрядов спецназа устали от четырехмесячной изнурительной борьбы с демонстрантами. «Представьте, – сказал Бабек Азад, – что каждый день с экипировкой и спецсредствами весом в 15 килограммов бойцы «Басиджа» по 16 часов бегают из одного района города в другой, из одного поселка в соседний, где проходят пикеты и демонстрации. Акции протеста проводятся днем и ночью, каждый день попеременно в нескольких городах, поселках, на дорогах, в 5-6 районах больших городов. И власти беспрерывно бросают на эти акции специальные отряды бойцов».

На днях революционная гвардия обратилась к правительству Ирана с призывом вернуть на службу силовиков, находящихся на пенсии. Один из старших командиров КСИР призвал тысячу отставников вернуться на службу, но только 300 пенсионеров изъявили желание подавлять демонстрации. «Теперь можно представить, в каком положении находится «святая святых» личной гвардии верховного лидера», – подытожил Бабек Азад. Иранский политолог сказал, что в его распоряжении имеется аудиозапись со встречи одного из командиров «Басидж» Касима Куреши с руководителями СМИ, находящимися под патронажем «Басидж». На этой аудиозаписи Куреши жалуется на «усталость репрессивных сил; но рахбар требует, чтобы ни на минуту силовики не расслаблялись». Все меньше спецназовцев готовы рисковать в таких регионах, как Систан и Белуджистан, где протестующие оказывают ожесточенное, в том числе вооруженное, сопротивление. Бабек Азад отмечает, что несмотря на убийство более 400 демонстрантов и тысячи раненых, иранский народ уже перестал бояться и готов к длительной борьбе с режимом. Иранские власти уже убили 61 ребенка, и теперь весь мир называет их детоубийцами. Именно так с высоких международных трибун лидеры Ирана именовали израильтян, но теперь они доказали, что реальными детоубийцами являются Хаменеи и его окружение. По словам политолога, Тегеран очень опасается забастовок в нефтяном секторе, которые начались на предприятиях месторождения Южный Парс. Власти боятся, что наступит момент, когда просто нечем будет платить силовикам – и тогда режиму придет конец. Сейчас власти старательно создают образ внутреннего врага. Хаменеи объявил, что протесты – это дело рук США, Израиля и арабских стран. Правительство обещает беспощадную войну с собственным народом, но в иранском обществе остается все меньше сторонников теократии. Растерянность и смятение в стане поддерживающих режим сменилось на открытое обвинение властей в преступлениях против собственного народа. Даже сторонники хиджаба и глубоко верующие люди начали выступать против власти, обвиняя ее в коррупции и убийстве детей.

Иранская система теряет один из главных инструментов влияния - идеологическое воздействие. Уже никто не верит в выдумки о происках внешних врагов. Лет 20 назад еще можно было свалить на мнимых злоумышленников нарушение прав, казнокрадство, бездарную экономическую политику, обнищание народа, безработицу и прочее. Но с поколением Telegram, Facebook и Twitter это идеологическое оболванивание не срабатывает. «В Иране происходит столкновение мировоззрений XXI века и раннего средневековья, – сказал Бабек Азад. – Представьте, что во время протестов высокопоставленные государственные деятели, выступая по телевидению, заявляют, что посмотрели священные книги и пришли к выводу, что происходящее является предвестником прихода Махди (так в исламе называют праведного человека из числа потомков пророков, который явится в мир перед Судным днем), и с его приходом смута прекратится». Правящая элита не видит или не желает видеть ненависть простых иранцев. Примечательным показателем отношения населения к власти стали радующиеся люди с флагами США в руках, заполонившие улицы после победы американской сборной над командой Ирана. «Так они радовались проигрышу команды режима», – объяснил Бабек Азад. Говоря о ситуации в азербайджанских провинциях Ирана, политолог отметил, что азербайджанцы также ведут борьбу за демократизацию страны и смену тиранического режима. Среди азербайджанцев есть сторонники всех оппозиционных течений Ирана – от монархистов и демократов до левых социалистов. В азербайджанских провинциях нет вооруженных организаций. Да в этом и нет необходимости, так как их – 40 миллионов человек. Но власти полностью игнорируют требования азербайджанцев и считают все проявления недовольства происками Баку. Азербайджанские регионы – одни из самых бедных, там высокая безработица, низкий уровень жизни. К этому надо прибавить запрет на получение образования на азербайджанском языке и стагнацию национальной культуры. Но до всего этого нет дела властям в Тегеране, которые озадачены одним лишь существованием Азербайджанской Республики.

Победа в Карабахской войне вообще привела власти Ирана в состояние бессильной злобы. Как же так: секулярный Азербайджан сам освободил свои земли, сам проводит независимую внешнюю политику, да еще и развивает сотрудничество с тюркским миром?! Такое положение дел не вписывается в картину мира аятолл. Им бы воспользоваться тем, что 40% страны населяют тюрки-азербайджанцы, и стать членом Организации Тюркских Государств, наладить экономические связи… Но нет, они озабочены тем, как дестабилизировать Азербайджан и повернуть историю вспять к тем временам, когда азербайджанские земли находились под оккупацией, а Иран подыгрывал то Баку, то Еревану. По словам политолога, многие иранские чиновники ополчились на президента Азербайджана, потому что считают его препятствием в реализации их планов по превращению Азербайджана в придаток иранской теократии. Бабек Азад считает, что власти в Тегеране не способны ни на реформирование системы, ни на подавление протестов: «Все эти фанатики, псевдопатриоты, которые сейчас клянутся в верности Исламской Республике, при усилении протестного движения быстро разбегутся, как это уже было во время революции 1979 года». Но пока что у властей есть выход, полагает иранский политолог. Он заключается в том, чтобы последовать примеру Пиночета в Чили или режима апартеида в ЮАР, а именно: на условиях амнистии своих прошлых преступлений объявить выборы переходного правительства и передать власть реальным представителям народа. Это идеальный вариант, на который нынешняя политическая элита, конечно же, пойти не может. «Обратите внимание, как одеты представители иранской власти, на их бороды, манеру начинать речь с нескольких слов по-арабски, на их разговоры об экономике, политике, насущных проблемах страны на основании религиозных догм и скреп. Порой в выступлениях чиновников самого высокого уровня можно услышать, что причиной каких-то экономических или социальных проблем являются… джинны. Такое впечатление, что они прилетели с другой планеты или живут где-то в параллельном мире», – сказал Бабек Азад. По его мнению, все разговоры о возможной отмене закона об обязательном хиджабе – это попытка обмануть иранскую общественность. Если они ликвидируют полицию нравов, то придумают другую полицию с этой же миссией. Дело в том, что Хаменеи однажды заявил: хиджаб является обязательным условием Исламской Республики; не будет хиджаба – не будет исламской системы.

Политолог считает, что нынешние протесты вышли за рамки вопросов прав и свобод и несут в себе борьбу за изменение парадигмы власти, демонтаж исламской политической системы. Люди, которые сейчас сидят в высшем руководстве Совета экспертов, со своими пятью классами религиозного образования в медресе до революции читали молитвы на кладбищах за пару туманов. И вдруг на их долю выпало править целой страной! Аятолла Хомейни не имел высшего образования, ни дня не проработал на госслужбе и не имел представления о том, как руководить государством. Но по иронии истории он стал единоличным правителем Ирана. «Помню, – сказал Бабек Азад, – как фанатики говорили, что на Луне заметили его изображение, и это знак того, что Хомейни предначертано быть лидером Ирана. Так создавался фундамент политической системы страны с 80-миллионным населением. До приезда Хомейни из эмиграции в Иран один из главных революционеров – азербайджанец аятолла Шариат Мадари – говорил, что управлять государством должны профессионалы, и только квалификация (тахасус) может быть критерием власти. Но Хомейни вынес другой вердикт: Ираном должны править муллы, критерием власти должна быть вера. Так и получилось с Сейидом Асадуллой Ладжеварди, продавцом носовых платков, шарфов и женского нижнего белья на рынке Джафари в Тегеране. Его назначили главным революционным прокурором. Юристом он не был, но зато был религиозным экстремистом. Так вот, Ладжеварди поставил тысячи бывших союзников по революции и причастных к монархии людей перед расстрельным отрядом.