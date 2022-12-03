Financial Times сравнила Зеленского с Черчиллем и назвала Человеком года

"Многие украинцы до февральского вторжения считали его клоуном и дилетантом, не способным принять вызов в виде высокого поста, но 44-летний Зеленский сумел занять достойное место в истории благодаря тому, что проявил невероятное лидерство и стойкость", - пишет FT.

Украина удивила весь мир, отразив штурм Киева и проведя контрнаступление в Донбассе, отмечает издание. Она отвоевала половину территории, захваченной российскими войсками, и сейчас, с наступлением зимы, украинские военные продвигаются на юг и восток с целью освобождения всей оккупированной территории, включая Донбасс и Крым.

Издание также отмечает, что несмотря на множество критики в адрес Зеленского в мирное время его президентства, во время войны он показал себя хорошим лидером, который смог сплотить как Украину для противостояния вторжению, так и страны Запада для помощи Украине в этом.

"Подобно тому, как Уинстон Черчилль выступал по радио, чтобы сплотить свою страну, Зеленский использовал соцсети, чтобы неустанно добиваться военной и финансовой поддержки Запада, превращая бедственное положение своего народа в моральный рычаг давления на лидеров Европы и США".

"Зеленский также стал олицетворением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии. Именно по этим причинам Financial Times признала Зеленского Человеком года", - заключает издание.