Россия подняла в воздух 14 бомбардировщиков

Российские военные подняли в небо стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в соцсетях.

В свою очередь, украинский военный журналист Андрей Цаплиенко подтвердил эту информацию.

"Самолеты, вероятно, направляются в сторону потенциальной зоны пусков у Каспия, сейчас пролетают Волгоград", – написал он в Telegram.