Россия подняла в воздух 14 бомбардировщиков
Российские военные подняли в небо стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в соцсетях.
В свою очередь, украинский военный журналист Андрей Цаплиенко подтвердил эту информацию.
"Самолеты, вероятно, направляются в сторону потенциальной зоны пусков у Каспия, сейчас пролетают Волгоград", – написал он в Telegram.
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