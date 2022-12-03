Азербайджан увеличивает расходы на нацбезопасность

Азербайджан увеличивает бюджетные расходы на национальную безопасность, сообщает АПА.

Как отмечает издание, это отражено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджана на 2023 год», который обсуждают в третьем чтении на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно новой редакции законопроекта, на обеспечение нацбезопасности в 2023 году выделяется 375 млн 354,411 тыс. манатов (рост на 11 млн 117,5 тыс. манатов).