В столице Монголии Улан-Баторе прошла массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Причиной этого протеста стал скандал с участием многих политиков в хищении экспортного угля, пишут зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от количества, полученного китайской стороной, что китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля, и что китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Оюун-Эрдэну Лувсаннамсрай.

Поэтому протестующие потребовали от правительства и президента назвать имена похитителей угля, «вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров, укравших уголь на 44 триллиона тугриков ($12,9 млрд)».

Протестующие объявили, что демонстрация продолжится в понедельник, и призвали к всеобщей забастовке.