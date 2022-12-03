Аллахшукюр Пашазаде встретится с Патриархом Кириллом
Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 6-9 декабря будет находиться с визитом в Москве, сообщили в пресс-службе УМК.
В Москве Аллахшукюр Пашазаде примет участие в 18-м международном мусульманском форуме «Справедливость и умеренность – божественные принципы мироустройства».
В рамках визита запланирована встреча председателя УМК с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Духовные лидеры обсудят перспективы межрелигиозного диалога и сотрудничества между Русской православной церковью и Управлением мусульман Кавказа.